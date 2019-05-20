Первенство мира по тайскому боксу среди юниоров пройдёт в Турции
С 28 сентября по 6 октября в Анталии (Турция) состоится первенство мира IFMA среди юниоров, в котором примет участие сборная России. В мае 2019 года в подмосковном Покровском завершилось первенство страны по тайскому боксу, участие в котором принимали юноши и девушки в возрасте от 12 до 15 лет. По итогам соревнований определился состав сборной России.
Напомним, в 2018 году первенство мира принимал Бангкок (Таиланд). Соревнования стали самыми многочисленными за последние годы. В нём приняли участие 1200 спортсменов. Сборная России завоевала 26 золотых медалей, уступив по этому показателю только хозяевам — сборной Таиланда, которая стала лидером общекомандного зачёта.
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