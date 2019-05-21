Ян: Ривера может засушить лишь карася, бой будет проходить на моих условиях
Российский боец ММА Петр Ян поделился ожиданиями от предстоящего боя с Джимми Риверой. Этот поединок состоится 8 июня на турнире UFC 238, который будет проходить в Чикаго.
«Ривера может попытаться засушить бой? Засушить он может только пойманного у себя в реке карася. Бой будет проходить на моих условиях, как я его буду вести, так он и пройдёт.
Я очень хотел бы быть следующим претендентом на титул. Я готов, и у меня большое желание подраться за пояс», — сказал Ян в эфире шоу Аэриэля Хельвани.
В начале мая Ян в рейтинге лучших бойцов легчайшего веса опустился с восьмого на девятое место. Ранее российский боец заявил, что ему предложат титульный бой, если он зрелищно выступит с Риверой. Впрочем, в UFC эту информацию не подтвердили.
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