Менеджер Нурмагомедова не верит в преследование геев в Чеченской республике
Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз подчеркнул, что не верит в то, что в Чеченской республике гомосексуалисты подвергаются преследованию по инициативе президента республики Рамзана Кадырова.
«Журналисты любят наговорить лишнего. ничего не знаю о том, как Кадыров относится к геям или не геям. Я ничего об этом не знаю, но не верю в то, что говорит пресса. Не верю ничему, что не видел сам», — приводит слова Али Абдельазиза MMAFighting.
Хабиб Нурмагомедов свой следующий поединок должен провести на турнире UFC 242 в Абу-Даби в сентябре 2019 года. На этом же турнире должны выступить Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, дисквалификации которых 22 мая были сокращены на 35 дней — как раз до турнира UFC 24.
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