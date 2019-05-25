Россиянин установил рекорд лиги PFL, нокаутировав соперника за 10 секунд

В ночь на 24 мая мск в Юниондейле (штат Нью-Йорк, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 13. В карде турнира выступил россиянин Мовлид Хайбуллаев. Спортсмен нокаутировал Деймона Джексона спустя всего десять секунд после начала встречи. Таким образом, боец установил новый рекорд промоушена — это был самый быстрый нокаут в истории PFL.
Отметим, что решающий удар получился очень эффектным. Хайбуллаев провёл удар коленом в голову, после чего соперник отправился в глубокий нокаут.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице PFL в «Твиттере».
Этот бой стал дебютным для Хайбуллаева в американском промоушене. Ранее он выступал в Fight Nights Global, One Championship и менее известных лигах. Всего в MMA у него 13 боёв и во всех он одержал победы.
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