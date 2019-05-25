Серроне: побью Фергюсона и получу титульный бой
Боец UFC Дональд Серроне уверен, что он получит титульный бой в случае победы над Тони Фергюсоном.
«У меня не было никаких гарантий. Мне позвонили из UFC и спросили, хочу ли я боя. Я ответил, что готов. Два-три дня ушли на то, чтобы получить согласие Тони Фергюсона. Это мне не понравилось, потому что они позвонили мне и оставили всё в непонятном виде. Я стал звонить им, потому что я в отпуске. Я могу позволить себе пить пиво, а они хотят, чтобы я просто так бегал по пляжу, сгоняя вес? Тони очень долго думал.
Я не думаю, что имеет смысл что-то говорить о титульных шансах. Я побью Фергюсона и получу титульный бой. Никого больше нет в этой очереди», — приводит слова Дональда Серроне MMAJunkie.
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