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Биспинг: на месте Макгрегора я бы бросил вызов Нику Диасу

Биспинг: на месте Макгрегора я бы бросил вызов Нику Диасу
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг подчеркнул, что Конору Макгрегору стоит попробовать бросить вызов Нику Диасу.

«Это отличная идея. На месте Конора Макгрегора я бы бросил вызов Нику Диасу. Сказал бы, что уже побил его брата. Но я не думаю, что Ник примет этот бой. Думаю, стоит посмотреть на его соцсети. Он прекрасно проводит время в Лас-Вегасе, развлекается и пьёт в ночных клубах в окружении молодых девушек. Зачем ему снова драться в октагоне? Это грустно, потому что он очень талантливый парень. Но жизнь одна, и у него она невероятно хороша», — приводит слова Майкла Биспинга MMAJunkie.

Ранее стало известно, что Макгрегор получил травму руки на тренировке и вернётся в октагон только после того, как залечит травму.

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