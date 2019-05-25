Биспинг: на месте Макгрегора я бы бросил вызов Нику Диасу

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг подчеркнул, что Конору Макгрегору стоит попробовать бросить вызов Нику Диасу.



«Это отличная идея. На месте Конора Макгрегора я бы бросил вызов Нику Диасу. Сказал бы, что уже побил его брата. Но я не думаю, что Ник примет этот бой. Думаю, стоит посмотреть на его соцсети. Он прекрасно проводит время в Лас-Вегасе, развлекается и пьёт в ночных клубах в окружении молодых девушек. Зачем ему снова драться в октагоне? Это грустно, потому что он очень талантливый парень. Но жизнь одна, и у него она невероятно хороша», — приводит слова Майкла Биспинга MMAJunkie.



Ранее стало известно, что Макгрегор получил травму руки на тренировке и вернётся в октагон только после того, как залечит травму.