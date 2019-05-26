Ковалёв анонсировал открытие «Школы нокаута»

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв откроет боксёрский зал «Школа нокаута Krusher and Duran Boxing». Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме».

«Всем привет! Совсем скоро торжественное открытие Krusher & Duran Knockout School. Заранее приношу извинения тем, кому не получится попасть внутрь клуба в этот день, так как зал небольшой и вход в зал будет по ограниченному количеству пригласительных. До встречи, друзья и любители бокса», — написал Ковалёв.

Соответствующий пост можно увидеть на странице российского боксёра в социальной сети.

Напомним, следующий поединок Сергей Ковалёв проведёт с Энтони Ярдом. Вероятнее всего, бой пройдёт в родном городе Ковалёва — Челябинске.