Херринг отобрал титул у Ито, Педраса одержал победу над Лосадо
В Киссимми (штат Флорида, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча во втором полулёгком весе (до 59 кг). На ринге встретились Масаюки Ито и Джеймел Херринг. Американец выглядел предпочтительнее на протяжении практически всего боя и одержал заслуженную победу единогласным решением судей — 118:110, 118:110 и 116:112. Таким образом, он отобрал титул чемпиона мира по версии WBO у Ито.
В андеркарде встречи выступил экс-чемпион мира в лёгком весе Хосе Педраса. Его соперником был Инес Антонио Лосадо. Педраса уверенно контролировал ход поединка и одержал досрочную победу в девятом раунде. Этот бой стал для Хосе первым с момента поражения от Василия Ломаченко.
- 26 мая 2019
-
10:46
-
10:08
-
09:17
-
09:17
-
00:15
- 25 мая 2019
-
23:58
-
22:54
-
21:53
-
20:57
-
19:30
-
18:00
-
15:40
-
14:34
-
13:34
-
13:31
-
12:47
-
12:39
-
11:51
-
11:46
-
10:37
-
10:29
-
09:36
-
09:19
-
07:05
-
01:02
-
00:31
- 24 мая 2019
-
23:56
-
22:50
-
21:57
-
21:27
-
19:54
-
18:31
-
15:20
-
13:16
-
13:07
Партнерский контент