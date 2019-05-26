Херринг отобрал титул у Ито, Педраса одержал победу над Лосадо

В Киссимми (штат Флорида, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча во втором полулёгком весе (до 59 кг). На ринге встретились Масаюки Ито и Джеймел Херринг. Американец выглядел предпочтительнее на протяжении практически всего боя и одержал заслуженную победу единогласным решением судей — 118:110, 118:110 и 116:112. Таким образом, он отобрал титул чемпиона мира по версии WBO у Ито.

В андеркарде встречи выступил экс-чемпион мира в лёгком весе Хосе Педраса. Его соперником был Инес Антонио Лосадо. Педраса уверенно контролировал ход поединка и одержал досрочную победу в девятом раунде. Этот бой стал для Хосе первым с момента поражения от Василия Ломаченко.