Кормье: Бейдер не готов к поединку со мной

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье поделился мнением о чемпионе Bellator Райане Бейдере.



«Райан Бейдер хорошо поработал над своими выступлениями, но он не готов к поединку со мной. В поединке с Лавалем он перешёл из партера в стойку и нокаутировал Мохаммеда. Это по силам очень немногим. Когда борьба не работает, нужно идти в стойку и выигрывать там.



Нокаут в бою с Емельяненко тоже выглядел впечатляюще, но мне было тяжело на это смотреть. Но я из старой школы и постоянно причиняю боль. Я вдавливаю свой локоть им в лицо, затыкаю рот в борьбе, пока они не будут задыхаться. У Райана Бейдера нет такого менталитета. Он не готов, он не из моей лиги», — приводит слова Даниэля Кормье MMAFighting.