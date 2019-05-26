Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Кормье: Бейдер не готов к поединку со мной

Кормье: Бейдер не готов к поединку со мной
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье поделился мнением о чемпионе Bellator Райане Бейдере.

«Райан Бейдер хорошо поработал над своими выступлениями, но он не готов к поединку со мной. В поединке с Лавалем он перешёл из партера в стойку и нокаутировал Мохаммеда. Это по силам очень немногим. Когда борьба не работает, нужно идти в стойку и выигрывать там.

Нокаут в бою с Емельяненко тоже выглядел впечатляюще, но мне было тяжело на это смотреть. Но я из старой школы и постоянно причиняю боль. Я вдавливаю свой локоть им в лицо, затыкаю рот в борьбе, пока они не будут задыхаться. У Райана Бейдера нет такого менталитета. Он не готов, он не из моей лиги», — приводит слова Даниэля Кормье MMAFighting.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент