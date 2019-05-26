Кормье: Бейдер не готов к поединку со мной
Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье поделился мнением о чемпионе Bellator Райане Бейдере.
«Райан Бейдер хорошо поработал над своими выступлениями, но он не готов к поединку со мной. В поединке с Лавалем он перешёл из партера в стойку и нокаутировал Мохаммеда. Это по силам очень немногим. Когда борьба не работает, нужно идти в стойку и выигрывать там.
Нокаут в бою с Емельяненко тоже выглядел впечатляюще, но мне было тяжело на это смотреть. Но я из старой школы и постоянно причиняю боль. Я вдавливаю свой локоть им в лицо, затыкаю рот в борьбе, пока они не будут задыхаться. У Райана Бейдера нет такого менталитета. Он не готов, он не из моей лиги», — приводит слова Даниэля Кормье MMAFighting.
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