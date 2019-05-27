Следующим соперником Бутенко станет Дазаев

Экс-чемпион M-1 Challenge, 32-летний украинский боец Александр Бутенко (47-14), представляющий клуб Ferrum, следующий поединок проведёт 28 июня в Нур-Султане (Казастан) в рамках турнира промоутерской компании М-1 Global. Соперником Бутенко станет 28-летний казахстанский боец Гойти Дазаев (8-1), сообщает официальный сайт бойцовского клуба Ferrum.
Напомним, изначально соперником Бутенко должен был стать россиянин Максим Грабович.
«Дазаев — казахстанский боец, но он чеченец по происхождению. Он очень хороший, крепкий боец. За всю карьеру Гойти проиграл только один бой, чемпиону лиги «Ахмат» Мураду Абдулаеву. Он просто заигрался и пропустил один удар, который всё и решил. Оппонент у меня отнюдь не проходной. Сейчас моя задача — выиграть этот бой и дальше идти к завоеванию чемпионского пояса», — заявил Бутенко.
В своём последнем поединке, который состоялся 26 января 2019 года, Бутенко по очкам победил бразильца Жана Сикейру, Дазаев в свою очередь свой последний бой провёл в ноябре 2018-го, досрочно победив россиянина Василия Курочкина.
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