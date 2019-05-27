Бывший боец UFC получил мандат в городском совете Дублина
Бывший боец UFC Пэдди Холохан получил место в городском совете округа Южный Дублин (Ирландия). Холохан принял участие в выборах и сумел завоевать симпатии избирателей.
Ирландский боец завершил карьеру в ММА в 2016 году из-за проблем со здоровьем. Из-за заболевания крови он не мог пройти медицинскую комиссию в UFC и был вынужден завершить выступления в UFC.
«Чувствую себя невероятно! Рад, что преодолеваю препятствия. Нет никаких причин искать какие-то оправдания. Окончание карьеры, проблемы со здоровьем — не повод вешать руки, нужно идти вперёд», — приводит слова Холохана Balls.ie.
Отметим, что в городском совете в Ирландии в одном из округов также представлен олимпийский чемпион по боксу Кент Игэн.
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