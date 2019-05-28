Джошуа пообещал сломать Руису челюсть за трэш-ток

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа призвал своего будущего соперника Энди Руиса-младшего не переусердствовать с традиционным трэш-током. Британец заявил, что в противном случае постарается сломать американо-мексиканскому боксёру челюсть. Ранее Руис назвал Джошуа большим роботом.

«Если Руис хочет говорить всякую дрянь, я постараюсь сломать ему челюсть и нанести максимальный ущерб. Но если он хочет провести хороший боксёрский поединок, подраться, а затем пожать друг другу руки, то лучше помолчать. Не стоит усердствовать в разговорах.

Я бы избил Миллера за слова, которые он произнёс. Я пришёл в бокс из любителей, где уважение друг к другу очень важно», — приводит слова Джошуа Mirror.