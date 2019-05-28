Уайт: я сокращаю отставание от Джошуа

Британский боксёр Диллиан Уайт обратился к чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа. Уайт предупредил соотечественника, что прогрессирует с каждым днём.

«Джошуа стал сильнее, он изменил ситуацию в боксе. Сейчас он является сильнейшим, ему не хватает лишь одного титула.

Но и я стал лучше. Я могу драться, я знаю, на что способен. Да, у меня есть слабые стороны, но я работаю над этим.

Все говорят, что Джошуа провёл лишь несколько серьёзных боёв. Я в любителях дрался семь раз, а в профессионалах — 26. Но всё равно я пока не обладаю достаточным опытом. Посмотрите на супертяжей, я там единственный, кто мало дрался с сильнейшими. Но я готов к поединку с любому из них, я устрою им настоящий кошмар.

Сейчас я сокращаю отставание от Джошуа. Я хочу драться с лучшими, проводить бои в США», — приводит слова Уайта Sky Sports.