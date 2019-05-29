Холлоуэй: если мне завтра пришлют контракт на бой с Кормье, то я его подпишу

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй рассказал о своих планах на будущее.



«Птицы летают в небе, рыбы плавают в воде, а я дерусь. Ничего страшного не случилось. Если мне завтра пришлют контракт на бой с Даниэлем Кормье, то я его подпишу. Даниэль, я обожаю тебя, дружище, но я боец.



Я попал в яму и хочу снова вернуться на поверхность. Лёгкий вес мне по-прежнему интересен. Когда я проиграл Порье в полулёгком, я долго шёл к поясу. Сейчас я уже вижу дорогу к титулу в лёгком весе. Я буду среди претендентов. У меня нет к ним неуважения, но в лёгком весе очень весело. Я продолжаю приспосабливаться, адаптироваться в лёгком весе. Мне было нечего предъявить Порье, но я ещё вернусь», — приводит слова Холлоуэя MMAJunkie.