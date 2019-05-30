Хирн: Уайлдер не хочет драться с Джошуа, я ведь говорил

Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Энтони Джошуа, прокомментировал новость о грядущем бое чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом. Ранее Джошуа неоднократно говорил, что хочет сразиться с Уайлдером, но американский боксёр пока не согласовал условия боя.
«Я говорил, но меня никто не слушал. Уайлдер не хочет драться. Джошуа вчера в эфире ESPN прямо сказал, что хочет провести этот бой. Но Уайлдер выбирает другие варианты! Как тут можно быть довольным и относиться к этому нормально? Уайлдер говорит, что подписал контракт на бой с Ортисом. Это просто стыдно, вот и всё. Мне больше нечего сказать.
Мы сейчас сосредоточены на бое с Руисом. Ничего нельзя сделать, если люди не хотят драться. Что с ними поделать? Ну, мы будем думать о карьере Джошуа и сосредоточимся на его боях. Он проведёт бой с Руисом в субботу, ему нужно быть готовым, вот и всё. Я видел Руиса в деле вчера, он хорош. Стоит перестать говорить о Уайлдере, это лишь трата времени, он не хочет драться», — приводит слова Хирна BoxingNews24.
- 30 мая 2019
-
10:30
-
09:35
-
01:21
- 29 мая 2019
-
23:59
-
22:01
-
20:36
-
19:03
-
17:25
-
16:52
-
15:55
-
15:12
-
14:44
-
13:56
-
13:38
-
12:08
-
10:25
-
09:45
-
08:57
-
00:47
- 28 мая 2019
-
23:39
-
22:55
-
21:58
-
20:59
-
19:58
-
18:41
-
17:51
-
16:29
-
15:00
-
13:35
-
12:45
-
12:16
-
11:32
-
11:04
-
10:47
-
09:24