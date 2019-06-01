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Ковингтон: готов ради фанатов выйти в октагон даже против Хабиба

Ковингтон: готов ради фанатов выйти в октагон даже против Хабиба
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон подчеркнул, что он готов на всё, чтобы фанаты были довольны. По словам Ковингтона, он готов подписать контракт на бой с любым соперником.

«Я буду настоящим чемпионом из народа. Я всегда среди людей. Я много тусуюсь с фанатами, я просто хочу следовать в октагоне их желаниям. Я готов драться с любым, кого болельщики захотят увидеть со мной в клетке. Выстраивайте очередь из лучших претендентов.

Я буду драться ради фанатов. Если они хотят видеть мой бой с Нейтом Диасом, то я готов поставить подпись прямо сейчас. Жорж Сен-Пьер? Пожалуйста! Я готов ради фанатов выйти в октагон даже против Хабиба. Я хочу ярких боёв», — приводит слова Колби КОвингтона BJPenn.

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