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Льюис — о поражении Джошуа: даже не знаю, что сказать

Льюис — о поражении Джошуа: даже не знаю, что сказать
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис поделился впечатлениями от поражения Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом. Легендарный британец поддержал соотечественника, а также поздравил Руиса.

«Я даже не знаю, что говорить. Но хотелось бы поздравить Энди Руиса, который стал первым мексиканцем-чемпионом мира в супертяжёлом весе. Моё уважение Джошуа. Соберись и извлеки урок из этого. Не переживай, ты вернёшься», — написал Льюис на своей официальной странице в «Твиттере».

Отметим, незадолго до поединка специалист проводили параллели между Джошуа и Льюисом, вспоминая о сенсационном поражении Льюиса от Хасима Рахмана в 2001 году. Льюис по сей день остаётся последним абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Рахман считает, что Джошуа не повторит ошибку, которую допустил Льюис
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