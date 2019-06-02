Мехонцев: Джошуа не из железа сделан, он и раньше проигрывал

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев прокомментировал поражение экс-чемпиона мира Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом.
«Джошуа не из железа сделан, он и раньше проигрывал. Он на моих глазах проигрывал Магомедрасулу Меджидову из сборной Азербайджана в финале чемпионата мира. На Олимпиаде ему повезло больше. До сегодняшнего поражения в профессиональном боксе у него была яркая карьера. Но, как говорится, всё бывает в первый раз.
В поединке с Руисом у него вскрылись какие-то недоработки. Поражение Джошуа произошло неслучайно. Это говорит о хорошей подготовке Руиса. Может, где-то Энтони недооценил его. Перед поединком британец был явным фаворитом. Психологический фактор расслабил его, и он не смог собраться.
Джошуа остаётся суперзвездой профессионального бокса. Да, у него теперь есть поражение. У Мохаммеда Али тоже были поражения. Сейчас всё зависит от того, как он и его тренерский штаб проведут работу над ошибками. Энди Руис оказался для него неудобным соперником.
Сможет ли Джошуа взять реванш? Реванш был бы интересен. Сейчас ему тяжело будет психологически подойти к такому матчу. Было видно, что таких маленьких боксёров как Руис, британец опасается. Он может вернуться ещё более сильным, если правильно выстроит тактику на последующие поединки», — сказал Егор Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.
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