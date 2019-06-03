Ульянов узнал имя следующего соперника

Семикратный чемпион России по тайскому боксу Алексей Ульянов узнал имя своего следующего соперника. Напомним, Ульянов выступит 22 июня в Париже в рамках турнира Glory 66. Оппонентом россиянина станет японский боец Масая Кубо. На сегодняшний день Кубо занимает 14-ю строчку рейтинга организации. На его счету три поединка, один из которых он выиграл нокаутом. Стоит отметить, что один из боёв Кубо был признан боем 2017 года в рамках турниров Glory.

Ульянов на данный момент занимает сегодня пятую строчку рейтинга в весовой категории до 65 кг, он провёл пять поединков, два из которых выиграл, один из них был признан несостоявшимся.