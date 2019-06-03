Чемпион мира по тайскому боксу Бегян проведёт мастер-класс в Нижнем Новгороде
6 июня в Нижнем Новгороде в «Академии бокса» состоится мастер-класс действующего чемпиона мира по тайскому боксу россиянина Айка Бегяна. Каждый желающий может посетить данное событие. Напомним, Бегян стал чемпионом мира в 2018 году в Мексике, став лучшим среди бойцов в весовой категории до 60 кг.
Стоит отметить, что в 2019 году Бегян подтвердил статус сильнейшего бойца в данной весовой категории на территории России, став чемпионом России на турнире, который проходил в Перми.
Бегян также включён в список сборной команды страны, которая готовится к выступлению на чемпионате мира—2019. Он пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд).
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