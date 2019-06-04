Диас: Хабиб — не такой скромный и хороший парень, каким хочет казаться

Боец UFC Нейт Диас в очередной раз рассказал о своём конфликте с Хабибом Нурмагомедовым на WSOF в 2015 году.
«Я уже бил Хабиба по лицу. Я говорил вам об этом, ребята. И я победил Конора Макгрегора ещё до Хабиба, причём проще и быстрее, чем он. Он игнорирует это и ведёт себя как угодно. Но он рассудителен. Мне не нужно бороться с ним, потому что я уже побеждал его. Он просто спрячется, будет играть в чемпиона.
Мне не нужно никого преследовать. Я просто хочу уйти чемпионом. А я бил обоих — и Конора, и Хабиба. Он не такой скромный и хороший парень, каким хочет казаться. Он со своим другом высмеивал меня и пытался полезть в драку, но я послал его подальше и ударил по лицу. Он был напуган и остался с этим страхом на всю жизнь. Его команда ничего не сделала. Мы были вдвоём, а их было 15 человек. Вы думали, что эта армия — жёсткая? Они просто испугались за свою жизнь», — приводит слова Нейта Диаса ESPN.
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