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Источник: спарринг-партнёр отправил Джошуа в нокдаун перед боем с Руисом

Источник: спарринг-партнёр отправил Джошуа в нокдаун перед боем с Руисом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа перенёс нокдаун во время подготовки к бою с американцем Энди Руисом, утверждает World Boxing News. По данным источника, спарринг-партнёр Джошуа Джоуи Давейко отправил соперника на канаты во время спарринга. Издание отмечает, что во время поединка с Руисом на лице Джошуа был синяк, полученный в ходе спарринга.

Во время тренировочного лагеря с Джошуа работали Давейко и Мартин Баколе. Напомним, что бой с Руисом, состоявшийся 1 июня в Нью-Йорке, завершился для Энтони неудачно. Британец потерпел сенсационное поражение, судья остановил бой в седьмом раунде после того, как Джошуа несколько раз оказывался на полу. Это поражение стало первым в карьере британского боксёра.

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