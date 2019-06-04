Уайт: когда Джошуа били, он не знал, что делать дальше
Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт прокомментировал поражение Энтони Джошуа от Энди Руиса-младшего. Бой, проходивший 1 июня, был остановлен в седьмом раунде после того, как Джошуа несколько раз побывал в нокдауне. В итоге британский боксёр лишился чемпионских поясов WBO, IBF, IBO и WBA. Предполагается, что соперники проведут матч-реванш до конца 2019 года.
«Джошуа наносил джебы и отступал, он дрался с опущенной левой рукой. Когда его били, он не знал, что делать дальше.
Всё выглядело так, будто Джошуа всё равно, будто он даже не хотел там быть. Возможно, он не справился с давлением. Будто он приехал в США лишь за деньгами. Он получил ренту, но уехал без ключей», — приводит слова Уайта DailyStar.
Крах Джошуа и другие сенсационные падения легендарных чемпионов тяжёлого веса
Тайсон, Али, Кличко — все они падали, когда этого никто не ждал. И судя по ним, у Джошуа все шансы вернуться на вершину.
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