Источник: отец Джошуа требовал снять Энтони с боя с Руисом

Роберт Джошуа, отец бывшего чемпиона мира по боксу британца Энтони Джошуа не хотел, чтобы сын выходил на ринг 1 июня с американцем Энди Руисом-младшим, утверждает World Boxing News.
По данным источника, беспокойство Роберта вызывал тот факт, что Энтони во время подготовки к бою был отправлен в нокдаун спарринг-партнёром. Отец Джошуа требовал, чтобы поединок перенесли, но этого не произошло. В итоге Джошуа потерпел сенсационное поражение, бой был остановлен в седьмом раунде, судья засчитал технический нокаут.
Во время интервью Руиса после боя на ринге в кадр попал отец Джошуа, который недовольно что-то выссказывал Эдди Хирну, промоутеру британца. По данным ряда источников, именно Хирн настоял на проведении боя, несмотря на позицию отца Джошуа.
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