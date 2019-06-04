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Руис готов провести бой-реванш с Джошуа

Руис готов провести бой-реванш с Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Американский боксёр Энди Руис-младший подтвердил, что готов провести бой-реванш с Энтони Джошуа. Руис 1 июня нанёс британцу сенсационное поражение, бой был остановлен в седьмом раунде после серии нокдаунов. Руис завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

«Я не хочу терять эти пояса, буду и дальше упорно работать. Но теперь у меня преимущество во время переговоров. Я знаю, что представители Джошуа говорят о реванше в Великобритании. Мы будем решать этот вопрос. Мне совершенно неважно, где мы проведём поединок, хочу подарить фанатам шоу.

Мне бы хотелось провести поединок в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Готов ли Джошуа к бою в США? Я не знаю. Нужно вообще посмотреть контракт. Но теперь я являюсь чемпионом, я решаю. Посмотрим, что будет дальше. Буду рад заткнуть всех британцев и тех, кто во мне сомневался», — цитирует Руиса AB Boxing.

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