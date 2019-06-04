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Хирн: если Джошуа победит Руиса в реванше, то станет ещё большей звездой

Хирн: если Джошуа победит Руиса в реванше, то станет ещё большей звездой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира британца Энтони Джошуа, прокомментировал поражение своего клиента от американца Энди Руиса-младшего. Бой, проходивший 1 июня в Нью-Йорке, был остановлен в седьмом раунде.

«Джошуа — не тот парень, который будет сидеть и плакать. Он проанализирует своё выступление и станет сильнее.

Вчера я видел парня, который хочет вернуть свои пояса. Сегодня утром я увидел человека, у которого на уме было только то, как снова стать чемпионом мира.

Джошуа просто поторопился, у Руиса были проблемы, а Энтони опрометчиво попытался прикончить его. В итоге он нарвался на тяжёлый удар в голову, от которого так и не отошёл.

После третьего раунда Энтони не мог прийти в себя, не думаю, что он помнит то, что происходило дальше, хотя и пытался продолжать. Джошуа никогда не сдаётся, он был готов продолжать до тех пор, пока не окажется без сознания.

Огромное уважение Руису. Мы знали, что бой будет тяжёлым. Это бой стал одним из самых удивительных в истории бокса. Теперь начинается новая глава. Сможет ли Джошуа вернуться и вернуть титулы? Если это произойдёт, то Джошуа станет ещё большей звездой, чем был до боя. Реванш очень важен для его карьеры», — цитирует Хирна BBC.

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