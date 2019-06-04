Головкин: Роллс может быть опасен, Руис уже показал, на что способен аутсайдер

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин поделился ожиданиями от поединка со Стиви Роллсом. Этот бой состоится 8 июня 2019 года в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».
«Моя мотивация во время подготовки к бою с Роллсом такая же, как всегда. Для меня каждый бой является самым большим тестом. Я знаю, что Роллс может быть опасен, ведь я и сам был Стиви Ролссом на ранних этапах карьеры. Тогда я был неизвестным претендентом.
Неизвестные бойцы могут быть самыми опасными. Энди Руис уже показал, на что способен аутсайдер. Я очень упорно готовился к этому бою, ведь на кону будет стоять всё.
Мне нравится выступать в «Мекке бокса». Для меня именно Нью-Йорк является мировой столицей бокса. Бой в «Мэдисон Сквер Гарден» — настоящий олдскул. Посмотрите на список легенд, которые там дрались!», — цитирует Головкина BoxingTalk.
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