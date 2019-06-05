Гроувз: теперь Джошуа придётся работать над собой, все увидели его слабости

Британский боксёр Джордж Гроувз прокомментировал сенсационное поражение соотечественника Энтони Джошуа. 1 июня Джошуа защищал титулы IBF, IBO, WBA и WBO. Британец уступил американцу Энди Руису-младшему, бой был остановлен в седьмом раунде.
«Джошуа выглядел неготовым. Выход на ринг был обычным, он выглядел немного растерянно, будто не смог настроиться. Он опрокинул Руиса, после чего решил, что бой завершён. В итоге Джошуа слишком расслабился, Руис поймал его. Джошуа — очень мощный панчер, ему даже не нужно было работать над другими аспектами. Но теперь ему придётся работать над этим, ведь слабые стороны Джошуа стали видны. Руис был более подготовленным к таким вещам. Он лучше реагирует на тяжёлые ситуации.
Считаю, что Джошуа следовало бы сразу провести бой-реванш, незамедлительно забрать свои пояса. Проблема Энтони была в том, что он сконцентрировался не на том, на чём должен был», — приводит слова Гроувза BoxingNews24.
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