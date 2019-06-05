Хирн: Джошуа будет выбирать место проведения боя-реванша с Руисом

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира британца Энтони Джошуа, рассказал, что его клиент будет выбирать, где состоится бой-реванш с американцем Энди Руисом-младшим.

«Нужно обо всём подумать. DAZN и руководство «Мэдисон Сквер Гарден» хотят провести второй бой здесь, в США. Но Джошуа уже приезжал в страну к Руису, чтобы провести бой. Поэтому было бы логично теперь организовать поединок в Великобритании», — цитирует Хирна ESPN.

Ранее стало известно, что Джошуа активировал опцию боя-реванша с Руисом. Первый поединок соперников проходил 1 июня в «Мэдисон Сквер Гарден». Джошуа потерпел сенсационное поражение, бой был остановлен в седьмом раунде после того, как Руис неоднократно отправлял оппонента в нокдаун. В итоге Энтони лишился чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Руис чуть более чем за месяц узнал о проведении боя, он заменил Джарелла Миллера, провалившего допинг-тест.