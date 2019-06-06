Головкин: Джошуа перед боем с Руисом выглядел так, будто он — суперзвезда
Казахстанский боксёр Геннадий Головкин прокомментировал поражение британца Энтони Джошуа от американца Энди Руиса-младшего. Бой, проходивший 1 июня в Нью-Йорке, закончился сенсаций. Руис, в которого мало кто верил, победил техническим нокаутом в седьмом раунде.
«Что не так сделал Джошуа? Всё! Ну, ребята, всё! Добро пожаловать в США, Энтони! Недооценил ли он Руиса? Наверное, да. Энтони выглядел так, будто он — суперзвезда. Но мы говорим об очень серьёзном бизнесе, боксе. В нём нельзя не уважать своего соперника. Энди Руис — хороший боец, он опасен», — сказал Головкин в эфире шоу Ариэля Хельвани.
Напомним, до окончания года Руис и Джошуа планируют провести бой реванш. Вероятно, этот поединок состоится в Великобритании.
Джошуа активировал опцию реванша с Руисом
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