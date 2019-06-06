Джошуа опроверг слухи о панических приступах перед боем с Руисом

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа, комментируя поражение от американца Энди Руиса-младшего, опроверг слухи о проблемах со здоровьем. Ранее сообщалось, что Джошуа мог отравиться перед боем. По другой версии, после нокдауна в спарринге у него был панический приступ перед выходом на ринг.

«Появилось много слухов и предположений, что со мной могло случиться. Этот вечер был великолепным. Начиная с выхода из раздевалки, всё было хорошо, я отлично разогрелся, у меня не было никаких панических приступов. Со мной такие вещи не случаются, все это знают.

Вот почему, как я говорил, я должен принять это поражение, как мужчина. Я не должен кого-то винить. Я — тот человек, который вышел на ринг, но всё пошло не по плану.

Хочу сказать, что я — солдат. Бывают взлёты и падения. В субботу у меня было падение. Поздравляю Энди Руиса. У него будет шесть месяцев, чтобы наслаждаться поясами, потом ему придётся их защищать», — сказал Джошуа в видео-обращении.