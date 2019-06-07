Гассиев может провести первый бой в супертяжёлом весе с Давейко

27 июля в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится турнир по профессиональному боксу. Главным его событием станет титульный бой в первом полусреднем весе между чемпионом мира по версии WBO Морисом Хукером и чемпионом мира по версии WBC Хосе Карлосом Рамиресом.
В андеркарде этого боя выступит бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев. Россиянин проведёт дебютный поединок в супертяжёлом дивизионе. Имя соперника Гассиева ещё не определено, но по информации обозревателя ESPN Стива Кима, им станет Джои Давейко, сообщил Ким на своей странице в «Твиттере».
28-летний Давейко провёл на профессиональном ринге 30 поединков, победив в 19 из них, еще в 7 он проиграл, а в четырёх фиксировались ничейные исходы. В предыдущих трёх боях американец неизменно проигрывал. В последней встрече его соперником был Сергей Кузьмин.
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