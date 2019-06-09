Шевченко нокаутировала Ай красивейшим ударом ногой в голову

Валентина Шевченко одержала победу над Джессикой Ай в бою за титул в женском наилегчайшем весе на турнире UFC 238, который проходит в Чикаго (США). Поединок завершился досрочно после того, как Ай пропустила удар ногой в голову и оказалась у глубоком нокауте.



Шевченко родилась в Киргизии и называет Перу своей второй родиной. Она провела 20 боёв в смешанных единоборствах, одержав 17 побед при 3 поражениях.

Перед этим боем россиянин Пётр Ян одержал победу над американцем Джимми Риверой, Благой Иванов был сильнее Тая Туивасу – в обоих случаях судьи были единогласны. Тони Фергюсону присудили победу над Дональдом Серроне техническим нокаутом. В бою, который носит статус главного в карде, встретятся Генри Сехудо и Марлон Мораес (за титул в наилегчайшем весе).

Видео нокаута можно посмотреть в «твиттере» UFC Espanol.