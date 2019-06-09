Шевченко нокаутировала Ай красивейшим ударом ногой в голову

Валентина Шевченко одержала победу над Джессикой Ай в бою за титул в женском наилегчайшем весе на турнире UFC 238, который проходит в Чикаго (США). Поединок завершился досрочно после того, как Ай пропустила удар ногой в голову и оказалась у глубоком нокауте.
Шевченко родилась в Киргизии и называет Перу своей второй родиной. Она провела 20 боёв в смешанных единоборствах, одержав 17 побед при 3 поражениях.
Перед этим боем россиянин Пётр Ян одержал победу над американцем Джимми Риверой, Благой Иванов был сильнее Тая Туивасу – в обоих случаях судьи были единогласны. Тони Фергюсону присудили победу над Дональдом Серроне техническим нокаутом. В бою, который носит статус главного в карде, встретятся Генри Сехудо и Марлон Мораес (за титул в наилегчайшем весе).
Видео нокаута можно посмотреть в «твиттере» UFC Espanol.
- 9 июня 2019
-
07:30
-
07:01
-
06:45
-
06:41
-
06:25
-
02:35
-
00:44
- 8 июня 2019
-
23:15
-
22:22
-
21:21
-
20:55
-
19:58
-
18:46
-
17:53
-
16:49
-
15:01
-
13:57
-
12:34
-
12:08
-
11:34
-
10:24
-
10:13
-
01:01
- 7 июня 2019
-
23:53
-
22:50
-
21:52
-
20:28
-
19:50
-
18:58
-
18:23
-
17:59
-
17:11
-
16:17
-
13:37
-
13:29