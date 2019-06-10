Арум хочет в будущем организовать бой Ломаченко и Теофимо Лопеса

Промоутер Боб Арум сообщил, что он планирует организовать поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. По задумке Арума это должен быть объединительный поединок.



«Лопес будет драться с Масайоши Накатами за первую позицию в рейтинге IBF. В случае успеха он подерётся с победителем пары Комми — Белтран, которые проведут поединок 28 июня 2019 года.



Ломаченко же проведёт бой с Люком Кэмпбеллом 31 августа, на кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBC, помимо чемпионских поясов WBA и WBO. Останется только титул IBF. Надеюсь, что Лопес сможет его завоевать. После этого у нас появится интересная и отличная возможность организовать объединительный бой между Ломаченко и Лопесом», — приводит слова Боба Арума BoxingScene.