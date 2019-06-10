Арум хочет в будущем организовать бой Ломаченко и Теофимо Лопеса
Промоутер Боб Арум сообщил, что он планирует организовать поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. По задумке Арума это должен быть объединительный поединок.
«Лопес будет драться с Масайоши Накатами за первую позицию в рейтинге IBF. В случае успеха он подерётся с победителем пары Комми — Белтран, которые проведут поединок 28 июня 2019 года.
Ломаченко же проведёт бой с Люком Кэмпбеллом 31 августа, на кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBC, помимо чемпионских поясов WBA и WBO. Останется только титул IBF. Надеюсь, что Лопес сможет его завоевать. После этого у нас появится интересная и отличная возможность организовать объединительный бой между Ломаченко и Лопесом», — приводит слова Боба Арума BoxingScene.
- 10 июня 2019
-
23:58
-
22:21
-
20:36
-
19:42
-
18:16
-
17:35
-
16:36
-
15:37
-
14:51
-
13:54
-
13:03
-
13:01
-
11:59
-
11:31
-
10:55
-
10:13
-
09:03
-
08:10
-
06:44
-
01:05
- 9 июня 2019
-
23:58
-
22:06
-
20:25
-
19:54
-
18:03
-
16:46
-
15:49
-
14:39
-
13:54
-
13:25
-
12:54
-
11:12
-
10:33
-
10:22
-
09:59
Партнерский контент