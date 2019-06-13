Мейвезер хочет проводить выставочные поединки в Японии

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заявил, что хотел бы организовать выставочные бои в Японии. Американский боксёр запустил бренд TMT в Японии. Во время пресс-конференции Мейвезер рассказал об интересе к этому рынку.

«В 2020 году в Токио будут Олимпийские игры. И мне интересно, чтобы наша команда начала здесь работу, проводила поединки. Наша цель — сделать бренд TMT всемирным, чтобы он вышел за пределы США. Верим, что можем добиться успеха в Токио.

Мы уже говорили о том, чтобы проводить выставочные бои в Японии. И речь идёт не только обо мне, но и о других боксёрах», — цитирует Мейвезера Daily Mail.

Напомним, в конце 2018 года Мейвезер в Японии во втором раунде нокаутировал кикбоксёра Тенсина Нацукаву в выставочном поединке. За тот бой он получил около $8 млн.