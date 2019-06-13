Усик получил российскую премию «Легенда бокса» как лучший боксёр 2018 года

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Александр Усик, который до недавнего времени был абсолютным чемпионом мира, получил премию «Легенда бокса» как лучший боксёр 2018 года, сообщает «Р-Спорт».



Напомним, что в 2018 году Александр Усик стал победителем первого сезона WBSS, завоевав титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе, однако после защиты титулов в бою с Тони Беллью принял решение перейти в тяжёлый вес.



Помимо этого финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком был признан событием года. Вручение этих премий состоялось в четверг в Екатеринбурге во время открытия второго Международного боксёрского форума.