Чемпионка UFC Андраде может встретиться с Чжан Вейли

Чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде, вероятнее всего, проведёт следующий поединок 31 августа на турнире в Шеньчжене (Китай). Её соперницей должна будет стать Чжан Вейли, сообщает MMA Fighting.

Андраде завоевала титул в минимальном весе в мае 2019 года, нокаутировав Роуз Намаюнас на турнире в Рио-де-Жанейро. Всего на счету бразильской спортсменки 15 поединков в UFC, в 11 из которых она победила. Победная серия Андраде составляет четыре встречи.

Что касается Вейли, то 29-летняя китаянка занимает шестое место в рейтинге организации. В UFC она провела три поединка, победив во всех из них. Предыдущий раз она появлялась в октагоне в марте 2019 года на турнире UFC 235. Тогда она победила Тешию Торрес.