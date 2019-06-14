Бархатов проведёт следующий поединок в июле

Небитый российский полулегковес Никита Бархатов (2-0), представляющий клуб Ferrum, свой следующий поединок проведёт в июле. Ожидается, что Бархатов станет участником крупного международного бойцовского шоу, которое будет анонсировано в ближайшее время. Имя соперника 24-летнего россиянина пока неизвестно.
Изначально Бархатов должен был выступить в Санкт-Петербурге 7 июня, однако в связи с отменой совместного турнира M-1 Global и Telesport поединок не состоялся.
Профессиональную карьеру Бархатов начал в 2018 году. Бойцовским дебютом стало выступление на турнире Road M-1, где в первом бою вечера Бархатов отправил в нокаут Данияра Бакирова и получил право выступить на ноябрьском «номерном» турнире М-1 (Challenge 98), в котором он также в первом раунде нокаутировал более опытного испанца Агонея Ромеро.
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