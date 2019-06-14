Власов проведёт поединок с Чилембой
Бывший участники Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе и экс-претендент на титул временного чемпиона мира по версии WBO Максим Власов (43-3, 26 КО) проведёт следующий поединок 24 июля. Его соперником станет Айзек Чилемба (25-6-2, 10 КО), который в прошлом дважды претендовал на титул в полутяжёлом весе. Встреча состоится в Москве.
Власов предыдущий поединок провёл в мае 2019 года, нокаутировав Омара Гарсию (14-2, 12 КО), то был первый бой Максима после вылета из четвертьфинала WBSS. Что касается Чилембы, то малавиец предыдущий раз появлялся на ринге в августе 2018 года, когда бился за титул в полутяжёлом весе с Дмитрием Биволом. Тогда он уступил по очкам.
Бой Власов — Чилемба также пройдёт в полутяжёлой весовой категории.
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