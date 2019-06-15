Соннен проиграл второй бой подряд и объявил о завершении карьеры

Американский боец в смешанных единоборствах Чейл Соннен проиграл бразильцу японского происхождения Лиото Мачиде техническим нокаутом во втором раунде в рамках турнира Bellator 222 в Нью-Йорке. После боя Соннен положил перчатки в центр октагона и объявил о завершении карьеры.



«Спасибо всем за поддержку. Я здорово веселился всё это время. Это было увлекательное путешествие, и я ценю каждый его момент. Но сегодня я ухожу, моя карьера в ММА закончилась. До свидания», — сказал Соннен после окончания боя.



За профессиональную карьеру Соннен провёл 48 боев, в которых одержал 30 побед и потерпел 17 поражений. Один бой закончился вничью. 42-летний американец потерпел второе поражение подряд. Ранее Соннен техническим нокаутом проиграл Фёдору Емельяненко на турнире Bellator 208.

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