Макдональд защитил титул в полусреднем весе и вышел в финал Гран-при Bellator

Канадский боец смешанного стиля Рори Макдональд победил бразильца Ройса Грейси в бою за титул в полусреднем весе. Встреча прошла в рамках турнира Bellator 222 в Нью-Йорке (США) и продлилась все пять раундов. Судьи единогласно отдали победу Макдональду.
Макдональд защитил титул чемпиона в полусреднем весе и вышел в финал Гран-при Bellator. Для 29-летнего канадца это 21-я победа в смешанных единоборствах при 5 поражениях.
Следующий бой Макдональд проведёт с бразильцем Дугласом Лимой, у которого выиграл единогласным решением судей в январе 2018 года и забрал чемпионский пояс.
Перед поединком Макдональда и Грейси в основном карде состоялись встречи Лиото Мачиды и Чейла Соненна (победа Мачиды), Дэррион Колдвелла и Киоджи Хоригучи (победа Хоригучи), Диллона Дэвиса и Макса Хамфри (победа Дэвиса), Рики Бандехаса и Патрика Микса (победа Микса), Эдуардо Дантаса и Хуана Арчулеты (победа Арчулеты)
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