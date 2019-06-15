Ковалёв и Ярд встретятся в сентябре, бой пройдёт в России
Один из промоутеров чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Боб Арум рассказал, что команда россиянина наконец достигла договорённости о проведении поединка с официальным претендентом на титул Энтони Ярдом. По словам Арума, эта встреча состоится в сентябре.
«Сегодня у нас состоялась встреча. Мы договорились о том, что бой пройдёт в сентябре и состоится в России. Мы встретились с промоутером и менеджером Сергея, промоутером Ярда Фрэнком Уорреном у меня в офисе. Мы собираемся подписать новый контракт», — приводит слова Арума Boxingnews24.
Изначально предполагалось, что встреча Сергея Ковалёва и Энтони Ярда состоится 29 июня в Челябинске, но в последний момент поединок сорвался.
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