Ковалёв и Ярд встретятся в сентябре, бой пройдёт в России

Один из промоутеров чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Боб Арум рассказал, что команда россиянина наконец достигла договорённости о проведении поединка с официальным претендентом на титул Энтони Ярдом. По словам Арума, эта встреча состоится в сентябре.

«Сегодня у нас состоялась встреча. Мы договорились о том, что бой пройдёт в сентябре и состоится в России. Мы встретились с промоутером и менеджером Сергея, промоутером Ярда Фрэнком Уорреном у меня в офисе. Мы собираемся подписать новый контракт», — приводит слова Арума Boxingnews24.

Изначально предполагалось, что встреча Сергея Ковалёва и Энтони Ярда состоится 29 июня в Челябинске, но в последний момент поединок сорвался.