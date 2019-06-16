Тренер Гловацкого осудил Бриедиса за грязную манеру ведения боя

Тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Кшиштофа Гловацкого Фёдор Лапин прокомментировал скандальное поражение подопечного от Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Напомним, в ходе встречи латвиец сначала нанёс удар локтем в голову, а после гонга, воспользовавшись тем, что рефери не слышал сигнала об окончании раунда, продолжил биться и отправил соперника в тяжёлый нокдаун.
«К счастью, со здоровьем Кшиштофа всё в порядке. Но это было разрушительно. Он не видел происходящего и только сейчас всё услышал от нас. Я в боксе не один год, но никогда не видел ничего подобного, только слышал о таком. Сначала был удар бывшего бойца муай-тай локтем. Это отличное оружие, и он тренировал этот удар, так что это было очевидное нарушение. Потом была атака после гонга, когда Гловацкий пропустил два определяющих удара.
Самое грустное во всём этом, что Майрис признал удар локтем и признался, что слышал сигнал гонга. После боя он говорил, что самое важное, чтобы все были здоровы, но на ринге он делал совершенно противоположные вещи", — приводит слова Лапина Ringpolska.
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