Видео: удар Бриедиса локтем и сумасшедшая концовка 2-го раунда боя с Гловацким

15 июня в Риге прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал полуфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между Майрисом Бриедисом и Кшиштофом Гловацким.
Во втором раунде поляк нанёс сопернику акцентированный удар в затылок, после чего Бриедис ответил жёстким ударом локтем. Поляк упал и долгое время пытался прийти в себя, хотя рефери и не предоставил ему на это полноценной возможности. После этого в ринге началась настоящая рубка. Менее чем за полминуты до окончания раунда Кшиштоф оказался в нокдауне. Рефери не услышал гонг и позволил бойцам биться после сигнала о завершении раунда. В итоге Гловацкий снова оказался на канвасе и только после этого рефери разобрался в происходящем.
Напомним, победителем боя стал Бриедис, нокаутировав соперника в третьем раунде.
Видео эпизода можно посмотреть на официальной странице DAZN USA в YouTube.
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