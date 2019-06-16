Кудряшов: на такой исход я не рассчитывал, но вы сами всё видели

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов прокомментировал поражение от Илунги Макабу в поединке за титул WBC Silver в первом тяжёлом весе. Поединок Кудряшова и Макабу проходил в рамках турнира, посвящённого Международному боксёрскому форуму в Екатеринбурге. Судьи остановили поединок во время пятого раунда, присудив Макабу победу техническим нокаутом.

«Вы же видите по моему лицу, что не все в порядке. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и извиниться за такое выступление. На такой исход я не рассчитывал, но вы сами всё видели», — цитирует Кудряшова «Р-Спорт».

Свой последний поединок Кудряшов провёл в сентябре прошлого года, нокаутировав румынского бойца Александру Жура. Всемирный боксёрский форум проходит в Екатеринбурге с 13 по 16 июня.