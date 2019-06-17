Уайлдер: Шварц был боксёрской грушей для Фьюри

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал победу бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри над немцем Томом Шварцем. Бой, проходивший в минувший уик-энд в Лас-Вегасе, завершился уверенной победой Фьюри. Он был остановлен во втором раунде из-за технического нокаута.
«Хороший бой Фьюри. Но его оппонент не был реальным соперником. Думаю, Шварц выбросил всего четыре удара. Он был боксёрской грушей.
Фьюри сделал то, что и должен был сделать. Они пытаются раскручивать его, продавать его усторию, называют его чемпионом. Но по бою со Шварцем нельзя судить. Фьюри провёл нормальный бой, вот и всё», — цитирует Уайлдера BoxingScene.
После боя Фьюри заявил, что его целью является повторный поединок с Уайлдером. Соперники уже встречались в конце 2018 года, но тогда поединок завершился ничьей.
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