Брук: я не завершал карьеру

Бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук опроверг слухи о завершении карьеры, которые появились в прессе в понедельник, 17 июня.

«Я хочу ответить на некоторые слухи, согласно которым я завершил карьеру. Не знаю, откуда появилась эта информация. Я не завершал карьеру. Я взял небольшую паузу, но мы вместе с командой подбираем большие бои. Мы приехали в Нью-Йорк, потому что хотим получить поединок с Теренсом Кроуфордом. Это тот уровень, который приводит меня в волнение. Хочу подарить шоу своим фанатам, которые всегда меня здорово поддерживали.

Так что пока вы не услышите об уходе из спорта от меня, знайте, что во мне ещё осталось несколько особенных боёв», — приводит слова Брука BoxingScene.