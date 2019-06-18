Малиньяджи: будь на пресс-конференции мать Лобова, плюнул бы и в неё

В ночь с 22 на 23 июня в Дарэме состоится турнир по кулачным боям Bare Knuckle FC. Главным его событием станет встреча бывшего чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи и экс-бойца UFC Артёма Лобова. Бойцы испытывают друг к другу неприязнь и не скрывают этого. В ходе одной из пресс-конференций Малиньяджи плюнул в Лобова и попытался ударить его микрофоном. На вопрос о том, не жалеет ли он о содеянном, Поли ответил отрицательно.
«Я не жалею об этом, ведь красная черта была пересечена давно. Это случилось два года назад, после этого нельзя просто установить новую черту. Я не только не жалею, скажу больше — будь на пресс-конференции мать Лобова, я бы плюнул и в неё. Мне не о чем жалеть, единственное, что меня расстраивает, что я не смог сделать больше», — приводит слова Малиньяджи BoxingScene.
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