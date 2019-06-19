Джошуа опроверг слова собственного промоутера о бое с Руисом

Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа опроверг слухи о том, что он был рад завершению боя с Энди Руисом. Поединок, проходивший 1 июня в Лас-Вегасе, завершился сенсационной победой Руиса. В седьмом раунде судья остановил бой, присудив технический нокаут.

«Важно быть готовым к хорошему и плохому, стоять до конца. Люди постоянно будут интерпретировать истории так, как они хотят. Важно оставаться собой и делать то, что должен», — сказал Джошуа в прямом в эфире в «Инстаграме», когда его попросили прокомментировать слухи.

Примечательно, что о желании Джошуа быстрее закончить бой говорил и его промоутер Эдди Хирн. По словам Хирна, Джошуа был рад, когда судья остановил поединок.