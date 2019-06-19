Тренер Руиса: год назад Энди хотел повесить перчатки на гвоздь

Мэнни Роублс, тренер чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энди Руиса, сообщил, что его подопечный был близок к уходу из бокса около года назад. 1 июня Руис сенсационно победил Энтони Джошуа и завоевал четыре чемпионских пояса, а также получил около $ 7 млн.

«Энди находился в тяжёлой ситуации, он хотел повесить перчатки на гвоздь. Я сказал ему, чтобы он держался и не сдавался. Мы говорили с ним каждый день, я призывал его идти в зал, обещал, что жизнь изменится. Ему было тяжело, у него были проблемы в плане финансов и спорта, возникли сложности с промоутером, он с трудом оплачивал счета. Ему хотелось обеспечить хорошую жизнь детям. А когда у тебя проблемы дома, тяжело сосредоточиться.

Однажды мне приснилось, что он побьёт Джошуа, отправив его в нокаут правым хуком. Я рассказал об этом Энди. После того сна его жизнь начала меняться, он победил Александра Димитренко, а затем получил возможность провести бой с Джошуа», — цитирует Руиса ESPN.